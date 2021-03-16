تابع موقع الأرضية الرقمية appear نتائج كشف نقاط التلاميذ الفصل الأول 2021 بالخطوات دخول موقع فضاء أولياء التلاميذ

الأرضية الرقمية للتعرف على كشف نقاط التلاميذ للفصل الدراسي الأول 2021، من الموضوعات الهامة ذات البحث المرتفع خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع قيام وزارة التربية الوطنية بالجزائر بإعلان نتائج الطلاب تباعاً، وحرصاً من الوزارة على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا، فقد أطلقت موقع فضاء أولياء التلاميذ في الثامن من مارس الجاري، ليكون السبيل الأمن للحصول على نتائج الطلاب بمختلف المراحل للفصل الدراسي الأول 2021.

ومن خلال متابعتنا لأخبار نتائج الفصل الدراسي الأول 2021 بالجزائر، هناك حالة من البحث مكثفة على الموقع المخصص لإعلان النتائج، لذلك لوحظ تأخر في فتح الموقع مع عدد من الطلاب وأولياء الأمور، لذلك ننوه أنه خلال الساعات الأولي من الصباح يكون الضغط على الرابط ضعيف، لذلك يسهل فتحه ويتم الاستعلام دون عناء.

الدخول على موقع وزارة التربية الوطنية “education.gov.dz“.

أو الدخول المباشر على الموقع الإلكتروني “tharwa.education.gov.dz“.

تظهر لك أيقونة تسجيل الدخول وأيقونة تسجيل جديد.

في حالة أنك مسجل على الموقع تضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وفي حالة أنك ليس مسجل على الموقع يتم الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

وعند التسجيل لأول مرة يتم إدخال بيانات ولي الأمر “البريد الإلكتروني، كلمة المرور، رقم الهاتف المحمول”.

الضغط على موافق ثم التالي.

الضغط على أبنائي المتمدرسين.

الضغط على تسجيل جديد.

إدخال بيانات الأبناء المتمدرسين.

عند الاستعلام عن النتائج يتم الضغط على أيقونة نتائج أبنائي.

اختيار الفصل.

يتم عرض النتائج تفصيلياً.

رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ

رابط دخول الأرضية الرقمية وزارة التربية الوطنية الجزائرية

تقوم وزارة التربية الوطنية بالجزائر بمجهود كبير لمتابعة العملية التعليمية بمختلف المراحل، بدايةً من المرحلة الابتدائية التي يتم تأسيس الطالب تعليمياً بها، حتي الوصول للمرحلة الثانوية التي يتحدد عليها مستقبل الطالب في الدخول للمرحلة الجامعية، وخلال الفترة الأخيرة شهدة الوزارة تطوير في عملية التعليم عن بُعد واستخراج النتائج إلكترونياً، خاصاً بعد انتشار فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين والوفيات حول العالم، فقامت الوزارة بإطلاق موقع فضاء أولياء التلاميذ، لكي يستطيعوا استخراج كشف نقاط أبنائهم دون الحاجة للذهاب للمدارس، وعدم الاختلاط والتزاحم بالمدارس أثناء استخراج النتائج.

إعلان كشف نقاط التلاميذ على فضاء أولياء التلاميذ

عمليات بحث عاليه تتم لمعرفة كشف نقاط التلاميذ بمختلف المراحل، للفصل الدراسي الأول 2021، نظراً لإعلان وزارة التربية الوطنية عن أن النتائج مُتاحة على موقع فضاء أولياء التلاميذ، حيث يقوم ولي الأمر بإتباع الخطوات السابق ذكرها بعاليه، للحصول على نتائج أبنائهم تفصيلياً، وقد نوهة الوزارة على ضرورة إدخال code barry حتي يتمكن صاحب الحساب الدخول على الموقع، فبدون الرقم التعريفي للتلميذ لن يتم فتح الصفحة والاستعلام عن النتائج، وسنوضح لكم تفاصيل الرقم التعريفي وما يدل عليه كل رقم، حتي يكون الدخول على الموقع سهل وبسيط.

نتائج التلاميذ الفصل الدراسي الأول 2021 إلكترونياً

تقوم وزارة التربية الوطنية بإعلان نتائج التلاميذ للفصل الدراسي الأول 2021، عن طريق موقع فضاء أولياء التلاميذ، الذي يعرض كشف النتائج لولي الأمر، عقب إدخال البيانات الخاصة بصاحب الحساب والتلميذ المراد الاستعلام عن نتائجه، وكذالك رقم التعريف الوطني الخاص بالتلميذ “code barry”.

تفاصيل الرقم التعريفي للتلميذ على النظام الإلكترونيكشف نقاط التلاميذ عبر الأرضية الرقمية

يستطيع أولياء أمور الطلاب بمختلف المراحل، الحصول على كشف نقاط التلاميذ من خلال الأرضية الرقمية، التي تم تفعيلها مع انتهاء عدد من المراحل من امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، وقد قامت الوزارة بتفعيل كافة الحسابات المسجلة على الموقع الإلكتروني، دون الحاجة للذهاب لمؤسسة التمدرس والتوقيع على استمارة التسجيل من مدير المؤسسة، بسبب الوضع الحالي من انتشار عدوي وباء كوفيد 19.

فضاء أولياء التلاميذ

خُصص موقع فضاء أولياء التلاميذ لعرض نتائج الطلاب المتمدرسين، سواء بالدخول على الموقع الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS، وذلك بطلب *567#، فقد أطلقت وزارة التربية هذا النظام الإلكتروني لعرض نتائج الطلبة المتمدرسين الفصلية، ولتمكين أولياء الأمور من متابعة كشف نقاط أبنائهم ومستوي تحصيلهم خلال الفصلين الدراسيين، ويتم عرض النتائج حالياً للمراحل التي انتهت من امتحانات نصف العام، وسيتم استلام الشهايد الرسمية بعد يوم 21 مارس الجاري.