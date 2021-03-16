أخبار اليمن : المؤتمر يدين الممارسات المناطقية ضد أبناء المحافظات الشمالية بعدن

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دوت الخليج -

المؤتمر يدين الممارسات المناطقية ضد أبناء المحافظات الشمالية بعدن

دانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الممارسات المناطقية والعنصرية التي يتعرض لها العمال وملاك البسطات من أبناء المحافظات الشمالية في محافظة عدن العاصمة الاقتصادية للجمهورية اليمنية. المؤتمر يدين الممارسات المناطقية ضد أبناء المحافظات الشمالية بعدندانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الممارسات المناطقية والعنصرية التي يتعرض لها العمال وملاك البسطات من أبناء المحافظات الشمالية في محافظة عدن العاصمة الاقتصادية للجمهورية اليمنية. واكدت الأمانة العامة أن هذه الممارسات تعكس حقيقة التأثيرات والانعكاسات السلبية لثقافة الكراهية والحقد التي تبثها وتنشرها بعض الشخصيات والمكونات التي تدعي الحديث باسم أبناء المحافظات الجنوبية والتي رهنت قرارها ومواقفها لتحالف العدوان وباتت أداة بيده يمارس من خلالها إثارة النعرات المناطقية والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد.

وحملت الأمانة العامة السلطة المحلية في عدن مسؤولية ما يتعرض له ملاك البسطات والباعة المتجولين من أبناء المحافظات الشمالية داعيا في الوقت نفسه كافة المواطنين وأبناء المحافظات الجنوبية إلى إدانة واستنكار ورفض هذه التصرفات الهوجاء التي تمزق النسيج الاجتماعي وتصنع الفرقة بين أبناء الشعب الواحد وتخدم أجندة أعداء اليمن . تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر المزيد من "أخبار" عناوين أخرى متفرقة