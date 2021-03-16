وسائل إعلام مغربية : المملكة لن توقف استخدام لقاح أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قال عضو فى اللجنة العلمية والطبية التى تتابع استخدام لقاحى "أسترازينيكا" البريطانى السويدى، و"سينوفارم" الصينى فى المغرب، لـ موقع "Le360" المغربى، إن اللقاح ليس به أية خطورة، وليس هناك ما يمنع استخدامه فى التطعيم ضد كورونا.

وأكد أن وزارة الصحة المغربية لم تسجل أى حالات خطيرة بسبب تلقى هذا اللقاح منذ بدء استخدامه فى أواخر يناير الماضى.

جدير بالذكر، أن بعض الدول الأوروبية مثل "ألمانيا وفرنسا والنرويج والدنمارك، وإسبانيا وإيطاليا"، علقت استخدام لقاح أسترازينيكا بعد تسجيل حالات وفاة بسبب حدوث تجلطات دموية بين الأشخاص الذين تلقوه.