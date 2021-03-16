1.439 إصابة جديدة بـ كورونا .. و234 حالة وفاة فى المكسيك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد 19" فى البلاد إلى مليونين و167 ألفًا و729، كما وصل إجمالى الوفيات إلى 194 ألفًا و944 حالة.
وتفيد الحكومة المكسيكسة بأن عدد الإصابات الفعلى أكبر بكثير مما تشير إليه البيانات الرسمية، نظرا لعدم إجراء فحوص على نطاق واسع.
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