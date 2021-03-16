دخول بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الفصل الدراسي الأول عبر azhar.eg

بوابة الأزهر الإلكترونية، من أهم الروابط التي يبحث عنها طلبة وطالبات القطاع الأزهري، للتعرف على نتائج الشهادات سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، حيث تقوم البوابة بعرض النتائج برقم الجلوس، عقب اعتمادها رسمياً من رئيس قطاع المعاهد وشيخ الأزهر، ونحن اليوم بصدد التعرف على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 ألترم الأول، والتي من المتوقع إعلانها على نهاية هذا الأسبوع، نظراً للتوجيهات التي أصدرها قطاع المعاهد بضرورة تصحيح ورصد الدرجات عقب كل امتحان مباشرةً، فيقوم كل مدرس بتصحيح السؤال الخاص بمادته.

بدأت عمليات البحث تتزايد بصورة كبيرة، لمعرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021، فقد بدأ الفصل الدراسي الثاني ولم تُعلن نتائج ألترم الأول، وقد أكد قطاع المعاهد على أن النتائج ستكون إلكترونية، وسيقوم رئيس قطاع المعاهد بإعلان النتيجة رسمياً بالتفصيل، عقب الانتهاء من رصد الدرجات الذي أوشك على الانتهاء تقريباً، حتي يتعرف الطلاب على درجاتهم في ألترم الأول قريباً.

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية “azhar.eg“.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض.

تظهر النتيجة وقت توافرها.

رابط بوابة الأزهر لاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ألترم الأول 2021

قام نحو 127847 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي الأزهري، بأداء امتحان القرآن والمواد الشرعية يوم الخميس الموافق 4/3/2021، ويوم الأحد الموافق 7/3/2021 امتحان المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم، على أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 9/3/2021 مخصص لامتحان اللغة العربية، وهو أخر يوم في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وخلال اليومين الأول والثاني تمت الامتحانات وسط إجراءات وقائية مشددة ومتابعة دقيقة من قطاع المعاهد الأزهرية، ولم تُصدر أي شكوي تخص الامتحان أو الإجراءات الاحترازية.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 إلكترونياً

يقوم قطاع المعاهد الأزهرية بإعلان نتائج الشهادات “الابتدائية، الإعدادية، الثانوية”، إلكترونياً من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية برقم جلوس الطالب، منعاً للتزاحم بالمعاهد وقت إعلان النتيجة، على أن تكون النتيجة موجودة بالمعاهد عقب ذلك بيوم أو يومين، لكي يستلم الطالب الشهادة الرسمية من المعهد التابع له، حيث يسعى قطاع المعاهد الأزهرية دائماً على توفير أسهل وأسرع الوسائل الإلكترونية للتواصل مع الطلاب، خاصةً خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا.

موعد إعلان نتيجة ألترم الأول للشهادة الإعدادية الأزهرية 2021

من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة أوائل الأسبوع القادم بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2021، نظراً لما تقوم به لجان التصحيح من جهد في تصحيح ورصد الدرجات أول بأول، حتي يتم إعلانها في أقرب وقت والانتظام للفصل الدراسي الثاني، وسيتم إعلانها إلكترونياً من خلال موقع الأزهر الإلكتروني، منعاً للتكدس والاختلاط بالمعاهد حفاظاً على سلامة الجميع من انتشار فيروس كورونا، على أن تكون النتيجة متاحة بالمعاهد عقب ذلك مع التنبيه على الحاضرين باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

طريقة تقديم تظلم في النتيجة والرسوم

يتم التقدم بالتظلم في المادة التي يريد الطالب مراجعتها ورصد درجاتها بالمعهد التابع له الطالب، على أن يتم دفع رسوم لكل مادة مبلغ 20 جنيه، هذا ومن المتوقع إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2021، خلال اليومين القادمين أو مع بداية الفصل الدراسي الثاني، الذي سيبدأ يوم السبت الموافق 13 مارس الجاري.