منصة مدرستيmadrasiti office365تسجيل جميع المراحل التعليمية 1442

نتيجة الإقبال اليومي المتزايد بصورة مستمرة من قبل العديد من الطلاب في جميع المراحل التعليمية لزيارة منصة مدرستي التعليمية madrasiti office 365،نقدم لحضراتكم بصورة دورية أهم المستحدثات عن المنصة ورابط منصة مدرستي لتسجيل حضور الطلاب والتفاعل مع المعلمين والمعلمات ورفع الواجبات بصورة يومية، والمنصة لها العديد من الفاعليات الهامة نستعرضها مع حضراتكم لتمكين الطالب وولي الأمر من متابعة أحدث المستجدات عن المنصة.

منصة مدرستي التعليمية madrasiti office 365

بعد ظهور بعض حالات فيروس كورونا المستجد قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإصدار قرارات الي كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ علي سلامة المقيمين في المملكة العربية السعودية، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة بالتوجه فورا الي تحويل نظام التعليم في المدارس الي التعليم الافتراضي، وتم بالفعل تفعيل رابط منصة مدرستي التعليمية عبر تطبيق توكلنا و مايكروسوفت أوفيس حتي يتمكن الطالب إستكمال العملية التعليمية بشكل إلكتروني وذلك لمنع التكدس والاختلاط بين الطالب والمعلم للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، ويمكن الإستفادة من جميع الخدمات التعليمية المتاحة عبر المنصة بالدخول علي رابط الموقع مباشرة وبصورة يومية من خلال موقعنا.

رابط منصة مدرستي التعليمية madrasiti office 365

يتم فتح منصة مدرستي التعليمية لإستقبال يوم دراسي جديد أمام أبنائنا الطلاب في جميع المراحل التعليمية حول مدن المملكة العربية السعودية بداية من الساعة السادسة صباحا حتي المساء، ويتم تفاعل العديد من الطلاب والطالبات مع المعلمين والزملاء يوميا من خلال العديد من الفاعليات التعليمية عبر المنصة، ويتم عمل التحديثات والتحسينات المناسبة للمنصة لضمان استمرارية التواصل مع الطلاب، وحتي اللحظة لاتوجد أي مستجدات بشأن عودة الطلاب الي المدارس لإستكمال العملية التعليمية لاستمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.