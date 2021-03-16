منصة مدرستي للطالب 1442 ولي الأمر | وزارة التعليم schools.madrasati.sa

ننشر رابط منصة مدرستي للطالب 1442 تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي schools.madrasati.sa التعليمية من حساب الطالب أو الطالبة أو من مستخدم ولي الأمر، حيث تتيح المنصة لأولياء الأمور إمكانية لدخول لمتابعة الأبناء واستخراج نتائج الطلاب الفترات من أيقونة التقويم، حيث وضعت وزارة التعليم عام الخطة الزمنية لمتابعة أعمال الاختبارات واستخراج نتائج الطلاب من نظام نور المركزي أو من منصة مدرستي التعليمية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ، ووفقاً للمواعيد المعلن عنها فمن المقرر أن يتم تسليم إشعارات الفترات الفصل الدراسي الثاني الفترة الثالثة لمواد التقويم المستمر في المرحلة الابتدائية في نهاية الأسبوع الدراسي الثامن وتحديداً يوم الخميس بتاريخ السابع والعشرون من شهر رجب 1442هـ، ومن خلال ثقفني نوفر رابط دخول منصة مدرستي للتعليم عن بُعد، بالإضافة إلى طريقة استخراج إشعارات الفترات ونتائج الطلاب من المنصة.

منصة مدرستي للطالب 1442

أطلقت وزارة التعليم عام منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بُعد تماشياً مع الأوضاع الجارية في الوقت الحالي جراء انتشار فيروس كورونا من أجل المحافظة على كافة منسوبي العملية التعليمية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات لكافة المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام.

ولكن ما هي آلية الحصول على اسم المستخدم في منصة مدرستي للتعليم عن بعد؟ وهنا نوضح طريقة الدخول إلى المنصة التعليمية الإلكترونية، حيث يتم الحصول على اسم المستخدم عن طريق الدخول أولاً إلى موقع توكلنا الإلكتروني، ثم تسجيل الحساب الخاص بك في توكلنا، وبعد الدخول على حسابك قم بالنقر على “بيانات منصة مدرستي”.

وسوف يتم عرض اسم المستخدم الخاص بك أو أسماء المستخدمين الآخرين التابعين لك، وللدخول إلى بوابة مدرستي قم بالنقر على أيقونة “إرسال كلمة المرور”، وستصلك رسالة نصية تتضمن كلمة المرور الخاصة بالمستخدم المختار، وبعد ذلك قم بالدخول إلى المنصة ثم قم بالخطوات الموضحة بالمقال.

رابط دخول منصة مدرستي الرسمي (schools.madrasati.sa).

النقر على أيقونة تسجيل الدخول بالأعلى.

في حال كنت طالباً أو معلماً أو قائداً أو مشرفاً، قم باختيار الدخول بحساب مايكروسوفت.

قم بتفعيل حسابك في مايكروسوفت عن طريق تعبئة اسم المستخدم “من تطبيق توكلنا”.

قم بتعبئة كلمة المرور المرسلة على هاتف الجوال.

قم بتغيير كلمة السر (الخانة الأولى كلمة السر الحالية – الخانتين الثانية والثالثة كلمة المرور الجديدة).

للتحقق من الحساب سيطلب رقم الجوال، وسيتم التحويل إلى المنصة، وبهذا تكون قد دخلت إلى حسابك في منصة مدرستي بنجاح.

في حال كنت ولي أمر، قم بالنقر على الخيار الثاني “حساب نظام نور لولي الأمر”.

تعبئة اسم المستخدم “رقم بطاقة الأحوال” ثم كلمة السر ورمز التحقق.

سيتم الدخول مباشرةً إلى حساب منصة مدرستي لولي الأمر وسيظهر أمامك كافة أسماء الأبناء.

طريقة دخول بوابة مدرستي لولي الأمر والطالب

طريقة استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي 1442

تتيح منصة مدرستي لولي الأمر إمكانية استخراج نتائج الطلاب أو إشعارات الفترات من خلال الدخول إلى حساب ولي الأمر في المنصة، ثم النقر على أيقونة “التقويم” من القائمة الرئيسية > إشعارات الفترة الثالثة > سيتم التحويل إلى بيانات الطالب.

في نهاية الصفحة تجد الملفات قم بالنقر عليها لتنزيلها على الجهاز الخاص بك >قم بفتح الملف المنزل على جهازك، وسيتضمن إشعارات الفصل الدراسي الثاني، قم بالبحث عن شهادة ابنك من الشهادات الموجودة بالملف، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتيجة طالب من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

ومن يرغب في التعرف على طريقة حل الواجبات المنزلية أو الواجبات المدرسية عبر منصة مدرستي التعليمية، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني، كما يمكنكم الحصول على استمارة الفحص الطبي للطلاب المستجدين، ورابط نظام نور التعليمي المركزي لولي الأمر أو الطالب من خلال اتباع الرابط المرفق.

استعراض إشعار الفترة الأولى الفصل الدراسي الثاني 1442

تم الإعلان من جانب بعض المدارس بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية عن إتاحة إشعار الفترات عبر منصة مدرستي التعليمية، حيث يمكن من خلال حساب الطالب أو الطالبة في منصة مدرستي الإطلاع على إشعار فترات أعمال السنة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442 من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخول منصة مدرستي من حساب الطالب/الطالبة.

النقر على أيقونة التقارير من القائمة الرئيسية.

النقر على إشعارات الفترات.

اختيار إشعار فترات أعمال السنة.

تحديد الفصل الدراسي الثاني وسوف يظهر الإشعار.