التحالف العربى : تدمير موقع محصن لـ الصواريخ ومنصات إطلاقها

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" فى نبأ عاجل لها، أن التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية دمر موقعا محصنا لـ الصواريخ البالستية، ومنصات إطلاقها فى مدينة "صعدة" اليمنية.





وقال التحالف، فى بيان: "تم تدمير مخبأ محصن للصواريخ البالستية ومنصات الإطلاق فى صعدة". وأعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن أنه تم اتخاذ الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات الإرهابية. وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثى الإرهابية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب السعودية.

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