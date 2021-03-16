Madrasati Sa منصة مدرستي “توكلنا” التعليمية 2021 وخطوات تسجيل الدخول للدراسة في الفصل الدراسي الثاني

منصة مدرستي توكلنا التعليمية، أتاحت وزارة التعليم بالمملكة السعودية منصة مدرستي توكلنا التعليمية، حيث يمكن تسجيل الدخول إلى المنصة عبر حساب توكلنا الخاص بك، وذلك حرصا منها على تسهيل عملية تسجيل الدخول لتشجيع جميع الطلاب على عدم التأخر في إتمام عملية تسجيل الدخول، والتي سوف تمكنهم من عملية الدراسة والتعلم عن بعد بدلا من الذهاب الى المدارس التي قد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا وذلك نتيجة التعرض للزحام بين الطلاب، وزودت الوزارة تلك المنصة التعليمية بالعديد من الخدمات المميزة بحيث تصبح هي الأولى والأساسية التي يعتمد عليها الطالب بشكل رسمي في عملية الدراسة اون لاين، وإليكم أعزائي الطلاب في جميع المراحل خطوات الدخول الى المنصة عبر حساب توكلنا الخاص بك.

منصة مدرستي توكلنا التعليمية

يبحث الطلاب في كافة المراحل التعليمية عن رابط منصة مدرستي توكلنا التعليمية، حيث أنه يمكنهم الدخول بكل سهولة إلى المنصة عبر حساب توكلنا الخاص بهم، وقد فعلت الوزارة ذلك الأمر للتسهيل على الطلاب أمر تسجيل الدخول وجعل الأمر في غاية السهولة، ويجب على جميع الطلاب الدخول إلى تلك المنصة والاستفادة من الخدمات المتعددة والمتميزة التي تقدمها في المجال التعليمي، واول تلك الخدمات هي الاستماع الى الفيديوهات المتعلقة بشروح المواد المختلفة، وإليكم في الفقرة التالية الخطوات الخاصة بعملية تسجيل الدخول إلى المنصة عبر توكلنا.

يجب أولا الذهاب الى رابط منصة مدرستي واختيار تسجيل الدخول عبر حساب توكلنا. كتابة الاسم الرباعي الخاص بالطالب واختيار المرحلة الدراسية والقيام بكتابة الرقم القومي الخاص به واي بيانات أخرى مطلوبة. النقر على تسجيل الدخول.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي توكلنا التعليمية

يستطيع الطالب بعد ذلك الذهاب للاستفادة من الخدمات المميزة التي تقدمها المنصة للطالب لخدمة العلمية التعليمية.