آلية إرسال الواجب في مدرستي بخطوات قليلة

يبحث الطلاب بصورة دائمة عن طريقة إرسال الواجب المدرسي عبر منصة مدرستي التعليمية فهو من أكثر الأسئلة الشائعة، التي يتم البحث عنها بصورة مستمرة خلال العام الدراسي كما يبحث الطلاب عن طريقة التسجيل داخل المنصة، كما أن هناك بعض الأسئلة التى تخص المعاقين والطلاب الملتحقين بالمدرسة أو الروضة، وقد أتت بعض الأسئلة التى تخص الرقم السري، كما أتي سؤال خاص بتلقي طلبات الصداقة بين الطلاب الموجودين على المنصة.

إرسال الواجب في مدرستي

يرسل الطلاب الكثير من الأسئلة للدعم الفني الخاص بـ منصة مدرستي السعودية للتواصل للإجابات التي تساعدهم على تخطئ العام الدراسي الحالي، ومن أبرز تلك الأسئلة ما يلي:

ماهو تقييم المقرر الدراسي؟

يستطيع الطالب الدخول على الواجبات المدرسية والاطّلاع عليها من خلال إنجاز الطالب خلال الأسبوع، كما يمكنه تعديل الأخطاء قبل الموعد النهائي لرفع الواجب بالمنصة.

بعد أن ينتهي الطالب من حل الواجبات يقوم المعلم بالتصحيح ووضع الملاحظات ليقوم الطالب بإجراء التعديلات اللأزمة ويتم معرفة التغير من خلال تغير لون الأيقونة الأساسية.

هل هناك فرق بين إرسال رسالة للمعلم وإرسال نفس الرسالة عبر غرفة المعلمين؟

من المعروف أن الغرف الأساسية الخاصة بالمعلمين يمكن من خلالها التواصل مع الجميع مع طرح كل ما يخص المقررات الدراسية للإجابة عليه، بينما إرسال رسالة للمعلم سوف تحتوى على المقرر الدراسي الخاص بالمادة التي يتم تدريسهاا للطلاب فقط.

هل يتغير لون الشارة الخاص بالطالب؟

حدوث مشكلة في الجدول الدراسي وظهوره بشكل خاطئ

يقوم الطالب بالنقر على التقارير الإحصائية المرتبطة بالطالب ومن خلالها ينتقل للشارة الخاص به وسوف يرى اللون ومن المعروف أن التغير فيه يأتي نتيجة التحصيلات الدراسية المتعلقة بالمواد الدراسية ومتابعة الطالب لها بدقة.

ما الطريقة المناسبة لوضع إجابات دقيقة على الاستبيان؟

يمكن فتح الاستبيان عبر الدخول على القائمة الرئيسية ومن خلالها يتم الانتقال إلى كلمة عرض الاستبيان وبعدها يختار الطالب كلمة حفظ وسوف يرسل تلقائيًا إلى مدير المدرسة.

كيف يمكن حل مشكلة ظهور الجدول الدراسي بشكل خاطئ؟

يمكن للطالب التواصل مع القائد المدرسي أو الدعم الفني لحل المشكلة