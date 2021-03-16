رابط منصة مدرستي الواجبات 1442 schools.madrasati.sa للتعليم عن بُعد

ننشر رابط منصة مدرستي الواجبات 1442 لتسجيل الدخول وحل الواجبات المدرسية أو المنزلية المنشورة من خلال الحساب الشخصي الخاص بالطالب عن طريق منصة مدرستي التعليمية، وقد تم الإعلان اليوم الثلاثاء بتاريخ 16 مارس 2021م من جانب شركة مايكروسوفت عبر حسابها الرسمي عن حدوث مشكلة عامة في عددٍ من خدمات مايكروسوفت، وقد يؤثر هذا الخلل التقني على بعض الخدمات المقدمة من جانب البرنامج للمستفيدين من نظام مدرستي مثل تسجيل دخول مدرستي بحساب Microsoft 365 وإنشاء الفصول الافتراضية عبر منصة مايكروسوفت تيمز وغيرها من الخدمات، والآن أعلنت الشركة رسمياً عن حل المشكلة الناتجة عن تحديث حزمة أوفيس 365، ومن خلال ثقفني نوفر رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول لحل الواجبات المنشورة، كما يمكنكم التعرف على خطوات استعراض إشعارات الفترات ونتائج الطلاب.

منصة مدرستي الواجبات 1442

تعد منصة مدرستي التعليمية schools.madrasati.sa إحدى البدائل التعليمية التي يتم من خلالها الدروس للطلاب والطالبات، فهي نظام إدارة تعلم إلكتروني متكامل بدايةً من إلقاء الدروس الافتراضية وصولاً لاستعراض نتائج الفترات أو إشعار فترات أعمال السنة للطلاب والطالبات، كما يتم نشر الواجبات للطلاب والطالبات عبر المنصة.

ويسعى الطالب المجتهد دائماً إلى إنجاز المهام التعليمية المطلوبة منه وفق الأولويات المرتب لها والمتطلبات الخاصة بالمعلمين والمعلمات، ولإنجاز كافة المهام المطلوبة من الطلاب والطالبات وعلى رأسهم حل الواجبات الإلكترونية عبر منصة مدرستي التعليمية، فيجب قراءة طريقة حل الواجبات المدرسية والتعامل معها من خلال التالي:

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من حساب الطالب (schools.madrasati.sa).

من القائمة الرئيسية قم بالنقر على “المقررات والمصادر”.

النقر على الواجبات.

من خانة البحث الموجودة على يسار الشاشة بالأعلى، يمكنك عرض كافة الواجبات أو المنتهية أو التي بدأت ولم تنتهي أو التي لم تبدأ بعد.

بجانب معلومات الواجب، يتم عرض كافة البيانات التي تتعلق بالواجب وحالته سواء تم الحل أو لم يتم الحل أو لم ينتهي حل الواجبات حل الآن.

لحل الواجب، قم بالنقر على أيقونة حل الواجب، وسوف ينقلك النظام التعليمي إلى الصفحة الخاصة بحل الواجب.

وفي حال تم الحل، فيمكنك النقر على أيقونة مشاهدة الحل لاستعراض بيانات الواجب.

كن حذراً بشكل دائم بالاطلاع على توقيت انتهاء الواجب، ويمكنك تسجيل تذكير في التقويم.

بعد الانتهاء من حل الواجب يمكنك النقر على أيقونة “إظهار النتيجة”، وسيقوم النظام بالتصحيح الآلي وإظهار نتيجة الطالب.

إرسال الواجب للمعلم عبر منصة مدرستي

تتيح منصة مدرستي للطالب إمكانية إرسال الواجب للمعلم أو المعلمة والإطلاع على الملاحظات الواردة على الواجب، حيث بعد الانتهاء من حل الواجب المدرسي سوف تلاحظ حدوث تغييراً على أيقونة حل الواجب إلى إجاباتي، وهذه تعد إشارة إلى أنه قد تم إرسال الواجب بشكل تلقائي إلكترونياً للمعلم.

ومن خلال النقر على أيقونة “استعراض الواجب” فسوف يعرض لك النظام الملاحظات التي تم تدوينها من جانب المعلم أو المعلمة بعد الإطلاع على الواجب المقدم من جانبك بشكل مسبق، ولكن ما الفرق بين إرسال رسالة إلى المعلم من البريد وبين إرسالها من غرفة المعلمين؟

عن طريق الرسائل بإمكانك التواصل مع أي منسوب من منسوبي المدرسة، أما غرفة المعلمين تعمل على تمكينك من التواصل مع معلميك فقط، وتكون الأسئلة التي تريد الاستفسار عنها ترتبط وتتعلق بالمقرر الدراسي الخاص بك، ومن يرغب في دخول منصة مدرستي الواجبات لحلها الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع ثقفني.