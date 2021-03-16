شحن جواهر فري فاير باستخدام id عبر موقع codashop مجاناً 2021 FREE FIRE

شحن جواهر فري فاير باستخدام id عبر موقع codashop أبرز ما يبحث عنه اللاعبين، حيث أن لعبة رويال باتل الأشهر في العالم العربي، وتعتمد لعبة فري فاير على عملة افتراضية والمعروفة بالعالم العربي باسم الجواهر والتي يتم استخدامها لشراء الأغراض الموجودة داخل اللعبة، وتعتبر الجواهر من الأشياء المهمة للاعبين والتي تساعدهم على تحسين مستواهم داخل اللعبة بصورة كبيرة.

تعتبر طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق موقع codashop أحد الطرق المضمونة، والتي يعتمد عليها الكثيرون من محبي هذه اللعبة المميزة.

فبالإضافة إلى أن المواقع من المواقع الموثوقة يقوم أيضا بتقديم العديد من العروض المميزة لشحن الجواهر، ويمكنك استخدام الموقع في شراء العديد من عملات الألعاب الخري المميزة مثل شراء شدات ببجي موبايل وغيرها.

طريقة استخدام موقع codashop لشحن الجواهر

حتى تتمكن من شحن جواهر فري فاير بسهولة ويسر من خلال الموقع كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:-

في البداية عليك أن تقوم بالدخول إلى موقع codashop.

في الخانة العلوية التي تظهر أمامك عليك أن تقوم بإدخال الـ id الخاص بحسابك على فري فاير.

وفي المربع الذي يليه عليك أن تقوم باختيار عدد الجواهر التي تريد شحنها.

والخطوة التالية سوف تكون عبارة عن اختيار طريقة الدفع المناسبة لك من بين الطرق المتاحة في الموقع.

وفي حالة لم تجد طريقة الدفع المناسبة لك ظاهرة أمامك كل ما عليك فعله هو الضغط على الرابط الظاهر أمامك أسفل طرق الدفع.

والخطوة الأخيرة على الموقع ستكون عبارة عن إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك، ومن ثم الضغط على أيقونة buy now.

ولا تنسي الضغط على أيقونة remember me حتي يقوم الموقع بتذكر البريد الإلكتروني الخاص بك عند معاودة الشراء مرة أخري.

وبذلك نكون قد انتهينا من شرح شحن جواهر فري فاير باستخدام id.