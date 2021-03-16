فرنسا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إن السلالة الجديدة اكتُشفت فى بؤرة تفش فى مركز طبى بمدينة لانيون، مشيرة إلى أن التحاليل الأولية لم توضح أن هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها.
وكانت الحكومة الفرنسية، قد أعلنت أنها ستنقل بنهاية الأسبوع الجارى حوالى 100 مريض بفيروس كورونا من وحدات العناية المركزة من إقليم "ليل دو فرانس"، الذى يضم العاصمة باريس، وذلك لتخفيف الضغط الذى بلغ أشده هذا الأسبوع على المستشفيات.
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