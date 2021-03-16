المغرب يؤكد دعمه لمهام بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، دعم بلاده -بتعليمات من الملك محمد السادس- لمهام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة الأممية يان كوبيش، كما استعداد المغرب لدعم الجهود الرامية إلى ضمان استقرار ليبيا.





ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال بيان لوزارة الخارجية المغربية، إن أن كوبيش أشاد بجهود المغرب لصالح ليبيا مستقرة تنعم بالسلام، مثمنا دور الحوار الليبى الذى عقدت جلساته فى بوزنيقة وطنجة، فى التوصل إلى اتفاق حول آليات التعيين فى المناصب السيادية بليبيا. وشدد بوريطة وكوبيش خلال اتصال هاتفى على ضرورة دعم المجتمع الدولى، خاصة منظمة الأمم المتحدة، للمرحلة الجديدة الحاسمة التى دخلتها ليبيا من أجل وضع حد للنزاع، وهو ما سيكون له وقع إيجابى على الوضعية الأمنية فى منطقة الساحل وما وراءها.

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