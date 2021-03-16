عاجل.. مقتل 2 فى انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة شمال أفغانستان

جدة - نرمين السيد - استهدف انفجار بعبوة ناسفة حافلة لنقل أساتذة وطلاب جامعتين فى أفغانستان، صباح اليوم الثلاثاء، ما أودى بحياة أستاذين جامعيين.



جدة - نرمين السيد - استهدف انفجار بعبوة ناسفة حافلة لنقل أساتذة وطلاب جامعتين فى أفغانستان، صباح اليوم الثلاثاء، ما أودى بحياة أستاذين جامعيين. ووفقًا لأنباء عاجلة نقلتها قناة "العربية"، منذ قليل، وقع الانفجار فى ولاية بغلان شمال أفغانستان، وأسفر عن وقوع إصابات عديدة إلى جانب مقتل أستاذين جامعيين.





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