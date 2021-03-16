الاستخبارات التركية تختطف مسؤولا كرديا كبيرا فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الحكومية، إن الاستخبارات التركية قبضت على إبراهيم بابات، وهو قائد لواء فى وحدات حماية الشعب، عندما كان يقود سيارته فى مكان لم يحدد فى سوريا، ونقل بعدها إلى تركيا لاستجوابه، بزعم أنه قدم معلومات عن خطط لمهاجمة مواقع عسكرية تركية على الحدود مع سوريا.
ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، ولد المسؤول الرفيع فى مدينة القامشلى شمال شرقى سوريا، ولم تحدد السلطات التركية جنسيته.
تعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب امتدادًا لحزب العمال الكردستانى، الذى تصنفه تركيا منظمة "إرهابية". وشن الجيش التركى 3 عمليات عسكرية فى شمال سوريا منذ 2016، لوقف التوسع الإقليمى لوحدات حماية الشعب الكردية، كما استهدفت تركيا مقاتلى التنظيم من العرب والأكراد.
فيما يحظى الأكراد بدعم دول غربية، لاسيما وأن القوات الكردية كانت رأس الحربة فى المعارك ضد تنظيم داعش الذى أعلن ولايته فى سوريا والعراق.
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