وزير الخارجية الأمريكي: سنعمل على نزع نووي كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وأدلى بلينكن بهذه التصريحات خلال اجتماع ثنائي مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي في طوكيو.

وقال بلينكن، إن زيارته تهدف إلى إعادة تأكيد التحالف بين الولايات المتحدة واليابان.

وقال إن القيم الديمقراطية تواجه تهديدا في أماكن مثل ميانمار والصين.