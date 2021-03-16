رابط تسجيل دخول منصه مدرستي madrasati sa 1442

منصة مدرستى 1442,في ظل حرص المملكة العربية السعودية في تطوير التعليم وخصوصا التعليم عن بعد في ظل القيود و الحرص الشديد علي مساعده الطلاب وعدم الازدحام ، حرصا علي عدم تفشي مرض كرونا الذي يعاني منه معظم بلدان العالم منصة مدرستى هى الوسيلة التعليم عن بعد.

رابط تسجيل منصة مدرستى,أطلقت المملكه العربية السعودية نظام مدرستي لخدمه العملية التعليمية وتوفير كافه طرق التميز للطلاب وذلك من اجل ضمان استمرارية العملية التعليمية للعام الدرسي 1442, كما يقدم العديد من الخدمات الى المعلمين والمعلمات سنعرضها لكم عبر موقعنا ثقفنى.

رابط دخول منصه مدرستي1442

اضافت منصه مدرستي, من خلال رابط دخول منصه مدرستي خدمه جديدة وهي مساعده الطلاب لاثبات حضورهم وحل واجباتهم المدرسية وذلك من اجل استكمال الفصل الدراسي الثاني والاستعداد للدخول الامتحانات النهائية التي تمكن الطلاب من الانتقال الي المراحل التالية, وللحضور الطلاب بشكل يومي عليكم اتباع الاتي

1- الدخول علي رابط منصه مدرستي التعليمية.

2- تسجيل الدخول.

3- اضافات بيانات المطلوبة بشكل صحيح.

4- الضغط علي كلمه دخول.

منصه مدرستي التعليمية

من مميزات التي اضافتها منصه مدرستي, التعلمية هي سهوله عملية التواصل بين الطلاب والمعلمين وذلك في اى وقت من اليوم وذلك لتيسير اي عائق يقف امام الطالب حرصا من المملكة العربية السعودية استمرار العملية التعلمية ، كما تتيح ايضا حضور الدروس عن بعد و توفير اختبارات التي يدرب عليها الطلاب للاستعداد للاختبار النهائي

ومن جه اخري وفرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قنوات علي تردد عرب سات 12347تبدا في البث المباشر طوال اليوم علي ان تتم الاعاده بشكل دوري من اجل تسهيل علي الطلاب حضور الحصص علي منصه مدرستي حرصا من الملك سلمان بن عبد العزيز وخادم الحرمين الشرفيين علي تسيير العملية التعلمية وفي ذات الوقت تجنب اصابه اي طالب بمرض كرونا المنتشر حاليا في معظم بلدن العالم .

وكانت منصه مدرستي منذ ثلاث ايام فازت بجائزة الاميرة صيته للتميز في الانجاز الوطني حيث سجلت الارقام الاتيه

1- عدد الطلاب والطالبات 498474

2- عدد المعلومون والمعلمات 408816

3- قاده المدارس 18021

4- المشرفين التربويون 8077

5- أولياء الامور 923784

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, من اهم الامور التى تشغل جميع الطلاب.