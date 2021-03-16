حادث مرعب على الطريق.. فيديو لكارثة الطائرة والسيارة

رصدت كاميرات المراقبة حادثا غريبا من نوعه وقع بين سيارة هوت على شارع كانت تسير فيه سيارة، بولاية فلوريدا الأميركية.
وفي التفاصيل، سقطت طائرة صغيرة، الاثنين على أحد شوارع مدينة ميامي، واصطدمت بسيارة عابرة هناك.
ووثقت لقطات الفيديو لحظات السقوط السريع، ثم الاصطدم وكرة اللهب التي تلت ذلك.
وأسفر الحادث عن مقتل اثنين كانوا على متن الطائرة وإصابة أم وطفلها كانا على متن السيارة، ووصفت جروحهما بالبالغة.
وكانت عملية إنقاذ الأم وابنها صعبة على طواقم الإطفاء، خاصة أن النيران كانت تحاصرهما.
وقالت سلطات الطيران الفيدرالي الأميركي إن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار نورث بيري القريب.
وروى أحد شهود العيان: "لقد سمعنا شيئا مثل انفجار القنبلة، وعندما خرجنا لمعرف ما حدث، كان كل شيء مشتعلا".
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