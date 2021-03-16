روسيا: نبذل جهودا كبيرة لعودة سوريا لجامعة الدول العربية

جدة - نرمين السيد - وقال سلوتسكى ـ فى تصريحات بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة السورية:"ما زلنا نساعد فى التسوية السورية على جميع المستويات، بما فى ذلك بذل جهود سياسية ودبلوماسية كبيرة لإعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية. وأنا مقتنع بأن سوريا يجب أن تصبح مرة أخرى عضوا كامل العضوية فى المجتمع الدولى وأن تعود إلى الأسرة العربية".

يشار إلى أنه تم تعليق عضوية سوريا فى جامعة الدول العربية فى نوفمبر عام 2011.