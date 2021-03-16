روسيا تعلن ظهور سلالة كورونا الجنوب إفريقية فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات فى بيان لها، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه " لم يتم حتى الآن اكتشاف السلالة البرازيلية من الفيروس فى الأراضى الروسية، حيث تم اكتشاف 28 شكلا من الانعزالات الجينية من النوع البريطانى، واثنين من النوع الجنوب إفريقى". وأكدت اكتشاف طفرات أخرى من الفيروس فى 16 حالة.

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