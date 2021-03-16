رئيس وزراء اليابان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - وقال سوجا فى تصريح للصحفيين وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، "اعتقدت أنه سيكون مؤلما ولكن الأمر لم يكن سيئا للغاية، التطعيم جزء مهم للغاية من الإجراءات ضد فيروس كورونا، وعلينا تقديم جرعات اللقاح إلى الشعب فى أسرع وقت ممكن".

ومع ذلك، فإن شكوك الشعب اليابانى تجاه اللقاحات قد يعيق طرحها، حيث قال 63.1% فقط من المشاركين فى استطلاع للرأى أجرته وكالة "كيودو" اليابانية شهر فبراير الماضى، إنهم يريدون التطعيم ضد الفيروس التاجى، فيما قال 27.4% إنهم لا يريدون، على ما يبدو بسبب المخاوف من الآثار الجانبية للقاح.