مقتل 3 جنود وفقدان 4 فى هجوم لطالبان على ولاية هيرات الأفغانية

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر رسمى فى أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 جنود وفقدان 4 آخرين فى هجوم لحركة طالبان الإرهابية بولاية هيرات الغربية.



جدة - نرمين السيد - أكد مصدر رسمى فى أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 جنود وفقدان 4 آخرين فى هجوم لحركة طالبان الإرهابية بولاية هيرات الغربية. وبالتزامن، استهدغ هجوم بعبوة ناسفة حافلة لنقل الطلاب وأساتذة الجامعة فى ولاية بغلان، شمال أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أستاذين جامعيين وإصابة آخرين.

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