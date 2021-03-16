حلف الأطلسى: سلوك تركيا يثير مخاوف جدية

وقال ستولتنبرج أمام نواب البرلمان الأوروبى: "أعربت عن مخاوفى الجدية وكلنا ندرك أن هناك خلافات جدية وبعض القضايا التى تتراوح من شرق المتوسط إلى القرار التركى بشراء منظمة صواريخ اس-400، أو المرتبطة بالحقوق الديموقراطية فى تركيا".
وتابع: "لكنى أؤمن أن الناتو على الأقل يمكن أن يمثل منصة مهمة لمناقشة هذه القضايا، إثارة هذه القضايا وإجراء نقاشات وحوارات جدية حول المخاوف المختلفة".
وأثارت أنقرة غضب عدد من حلفائها الـ30 عضوًا بسبب سلوكها فى إطار نزاع على الحدود البحرية مع اليونان عضو الحلف، ودورها فى النزاعات فى سوريا، وليبيا وناغورنى قره باغ.
وكانت واشنطن فرضت عقوبات على وكالة شراء الأسلحة التركية فى ديسمبر الماضى، بسبب قرار أنقرة شراء منظمة صواريخ "اس-400" من روسيا، غريمة الحلف.
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