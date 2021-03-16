حلف الأطلسى: سلوك تركيا يثير مخاوف جدية

جدة - نرمين السيد - أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى الناتو، ينس ستولتنبرج، عن مخاوفه الجدية إزاء سلوك تركيا سواء فى شرق المتوسط أو شراء صواريخ إس 400 الروسية أو انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفًا فى الوقت ذاته أن التحالف يمثل منصة مهمة لحل النزاعات مع أنقرة.





وقال ستولتنبرج أمام نواب البرلمان الأوروبى: "أعربت عن مخاوفى الجدية وكلنا ندرك أن هناك خلافات جدية وبعض القضايا التى تتراوح من شرق المتوسط إلى القرار التركى بشراء منظمة صواريخ اس-400، أو المرتبطة بالحقوق الديموقراطية فى تركيا".

وتابع: "لكنى أؤمن أن الناتو على الأقل يمكن أن يمثل منصة مهمة لمناقشة هذه القضايا، إثارة هذه القضايا وإجراء نقاشات وحوارات جدية حول المخاوف المختلفة".

وأثارت أنقرة غضب عدد من حلفائها الـ30 عضوًا بسبب سلوكها فى إطار نزاع على الحدود البحرية مع اليونان عضو الحلف، ودورها فى النزاعات فى سوريا، وليبيا وناغورنى قره باغ.

وكانت واشنطن فرضت عقوبات على وكالة شراء الأسلحة التركية فى ديسمبر الماضى، بسبب قرار أنقرة شراء منظمة صواريخ "اس-400" من روسيا، غريمة الحلف.