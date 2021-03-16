بسبب بروتوكولات حكماء صهيون.. وقف شرطى أمريكى عن العمل فى الكونجرس

جدة - نرمين السيد - أوقفت السلطات الأمريكية شرطيًا عن العمل فى مقر الكونجرس، أمس الإثنين، بعد اكتشاف نص معاد للسامية قرب مكان خدمته، وذلك بعد شهرين من اقتحام مئات المتطرفين للمبنى الذى يضم مجلس النواب والشيوخ.





وحسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، فقد اكتشف مساعد أحد أعضاء الكونجرس نسخة من كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون" 1901، قرب بوابة أمنية فى مبنى الكابيتول، وهو الكتاب الذى يتحدث عن مخطط يهودى للسيطرة على العالم.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت يوجاناندا بيتمان، رئيسة قسم الشرطة، فى بيان: "نأخذ كل المزاعم عن تصرفات غير لائقة على محمل الجد، ما أن لُفت انتباهى لهذا الأمر، أمرت فورًا بوقف الشرطى عن العمل".

ويخضع رجال الأمن فى مقر الكونجرس لرقابة مكثفة بعد اقتحامه من الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في 6 يناير.

وتعرض أفراد شرطة الكونجرس المكلفين بحماية المشرعين الأمريكيين لانتقادات واسعة بسبب قلة جاهزيتهم، وسيطرة المتظاهرين عليهم بعد اقتحام المبنى، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم شرطى.

وأوقفت السلطات الأمريكية العديد من رجال الشرطة عن العمل، وخضع العشرات منهم للتحقيق بعد نشر صور تظهرهم يفتحون الأبواب أمام المتظاهرين أو يلتقطون صورًا معهم.