دعاء للميت في شهر شعبان من 5 كلمات يجمع له كل الرحمات بقبره

الدعاء للميت هي الوسيلة التي من خلالها يمكن إنارة قبور أمولتنا وبث بهم الراحة والطمأنينة، وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء للأموات، وفي هذه الأيام المباركة في بدايات شهر شعبان يمكن الدعاء لهم وكذلك بعد صلاة الفجر، وفيما يلي تعرف على أفضل الأدعية القصيرة للمتوفيين.

دعاء للميت في شهر شعبان قصير

أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بجوامع الدعاء عن الدعاء للمتوفي، لذلك يمكنك قول “اللهم ارحم من سبقونا إليك” وخير ما تدعي به هو الدعاء بالرحمة لهم خلال هذه الأيام؛ فلعل هذا ما يرجوه المتوفي في قبره.

دعاء قصير للميت في شهر شعبان

بجانب الدعاء للمتوفي عليك الاستغفار له بشكل دائم فهذا يمنحه حسنات وينير له قبره، ومن الأدعية القصيرة للمتوفيين ما يلي:

اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم ضياء ونور إلى يوم يبعثون.

اللهم عوضه عن كل حزن أصابه بجنة عرضها السموات والأرض.

اللهم اجعله في روضة وفي نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن .

اللهمّ إنّا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذبه، وأن تثبّته عند السؤال

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له، وارْحمهُ، وعافه، واعْفُ عنْه، وَأَكرِمْ نزُلَه، ووسع مدخله، واغسله بِالماءِ، والثلج ، والْبرد ، ونقه منَ الخطايا، كما نقيْت الثوب الأبيض منَ الدنس، وأَبدلْه دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.