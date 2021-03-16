10 أيام فقط للاستعلام عن تأشيرة العودة النهائية أو الخروج والعودة إلى السعودية

الاستعلام عن تأشيرة العودة النهائية من السعودية، أوضحت وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية أنه يمكن لصاحب العمل أن يقوم بالاستعلام عن تأشيرة العامل للخروج والعودة في مدة أقصاها 10 أيام فقط، وإذا لم يقم صاحب العمل بالرد بعد تلك المدة يسمح للعامل الوافد إصدار تأشيرة مفردة حتى 30 يوم وذلك في مدة خمس أيام فقط من تاريخ انتهاء مهلة صاحب العمل.

الاستعلام عن تأشيرة العامل للدخول والخروج من السعودية

بعد انتهاء مهلة رد صاحب العمل على العامل من حيث تأشيرة الخروج والعودة، يمكن للعامل أن يقوم باستخراج تأشيرته بعد مرور خمسة أيام، ولن يتمكن الكفيل من إصدار تأشيرة متعددة للعامل أو أن يلغي التأشيرة الخاصة بالعامل.

كما وأوضحت القواعد الجديدة وفقًا لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، أن العامل سيتم حرمانه من العودة للعمل في السعودية مرة أخرى في حالة عدم عودته للسعودية وفقًا لتأشيرة الخروج والعودة، وإذا زادت المدة المحددة لبقاء العامل خارج السعودية لن يسمح له بتمديد المدة ولكن سيحق لصاحب العمل فقط ذلك.

تأشيرة الخروج النهائي للعامل الوافد في السعودية

يمكن سواء لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بالتقديم على تأشيرة الخروج النهائية للعامل في السعودية، حيث يتم منح صاحب العمل مدة عشرة أيام فقط وبعدها يحق للعامل استخراج تأشيرته وتظل صالحة لمدة 15 يومًا بدايةً من تاريخ صدور تلك التأشيرة، وإذا قام العامل بالخروج النهائي من السعودية بدون إذن صاحب العمل وأثناء مدة سريان عقد العمل هنا يتم منع العامل من العمل في المملكة العربية السعودية مرة أخرى.

خدمة التنقل الوظيفي من مبادرة تحسين علاقة التعاقد

قام وزارة التنمية البشرية بالإعلان عن وضع حد أقصى لبرنامج حماية أجور العاملين وذلك بنسبة 80% كحد أدنى وذلك وفقًا المنشآت الجديدة التي ترغب في التقديم على خدمات المقيمين وذلك حتى الشهور الثلاثة الأخيرة، ويجب أن توثق عقود عمل للعاملين في المنشآت وذلك بنسبة لا تقل عن 100%.