تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجاني.. نايل سات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم نايل سات مجانا، هل تنقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم مجانا على نايل سات ؟ وما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا في في دوري أبطال أفريقيا ؟ جميعها تساؤلات لدى الجماهيرية المصرية والعربية حالياً، تزامناً مع اقتراب موعد انطلاق لقاء الأهلي المصري وفيتا كلوب الكونغولي اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2021 ، لذلك نختص في هذا التقرير التعرف معكم على القنوات المجانية التي تذيع ماتش الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا على نايل سات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم نايل سات

قناة مكسبي تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا على نايل سات ، أكدت الكثير من المصادر الرياضية وبالتحديد إدارة قناة مكسبي على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنها تعمل في الوقت الحالي على التجهيز لنقل ماتش الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا على نايل سات عبر شاشتها ، ونتعرف على تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا في دوري أبطال أفريقيا 2021.

الجدير بالذكر أن المارد الأحمر يرحل لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي اليوم على ملعبة وسط الحشد الجماهيري له في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد أقر أنه يحق للدولة التي تستضيف المواجهة أن تنقل وتذيع اللقاء بشكل مجاني ولكن عبر القنوات التليفزيونية الأرضية وذلك في لفته جميلة ورائعة تخص الجماهير في كل مكان، وحتى الآن لم يتم التوصل لتردد القناة المجانية التي تنقل لقاء الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا في دولة الكونغو، سنتابع عكل ما هو جديد بخصوص هذا الشأن حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن تردد تلك القناة.

وجدير بالذكر أن عدد من الصحف الرياضية أكدت منذ ساعات قليلة أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قد استقر على تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي اليوم لحساب مباريات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا 2021 حيث جاءت التشكيلة الكتالي:

حراسة المرمى: محمد النشاوي الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – محمود وحيد، الوسط الدفاعي: أليو ديانج -عمرو السولية، خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي، وفي الهجوم: والتر بواليا.

هل تنقل قناة مكسبي ماتش الأهلي وفيتا كلوب اليوم

هذا وقد أعلنت إدارة قناة مكسبي الرياضية أنها قد أجرت تحديث على التردد الخاص بالقناة ليكون كالتالي: تردد قناة مكسبي سبورت 1 الجديد على القمر الصناعي نايل سات- بتردد: 11095- والاستقطاب: أفقي، تردد قناة مكسبي سبورت 2 الجديد على القمر الصناعي نايل سات- والتردد: 11595- اما الاستقطاب فهو رأسي.

تردد قناة مكسبي المفتوحة ماتش الأهلي اليوم

سيتم نقل ماتش الأهلي وفيتا كلوب اليوم عبر قناة بي إن سبورتس المشفرة beIN Sports HD، بينما القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب مجانا على نايل سات هي على مكسبي سبورت على تردد: 11411 بمعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح 4/3، كما سيتم إذاعة المباراة على محطة ON SPORT FM على تردد 93.7 وإذاعة الشباب والرياضة 108.00.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال رصدنا خلالة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا على نايل سات، فيما ستذيع قناة اون تايم سبورت الأرضية مباراة الأهلي اليوم مجانا وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أن الدولة المستضيفة لللمباراة يحق لها نقل المباراة عبر التليفزيون الأرضي.