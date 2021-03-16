موعد نهائي كأس خادم الحرمين 1442 والفرق المشاركة

موعد نهائي كأس خادم الحرمين 1442 ، بطولة كأس الملك السعودي هي من البطولات ذات فئة كبيرة من المعجبين في المملكة العربية السعودية والكثير من الدول العربية، حيث يشارك بها الفرق الشهيرة في السعودية واللاعبين المتميزين، والبطولة الآن في الأدوار الأولى لها وحتى الآن لم يتم تحديد الفرق المشاركة في دوري نهائي كأس الملك، وتختلف بطولة هذا العام عن أي عام مضى في اتباع مجموعة من القواعد والشروط الجديدة لحماية اللاعبين والفريق الفني وجميع المشاركين من فيروس كورونا.

فرق كأس الملك السعودي لهذا العام 2021

تم الإعلان من قبل اللجنة المختصة بتنظيم بطولة كأس الملك السعودي عن وجود 16 فريق سعودي مشاركة في هذه البطولة، يلعب أربع فرق ضد أول فرق في اليوم الأول واليوم الثاني تلعب الفرق الثماني المتبقية ضد بعضهم، ومن يصعد من النصف نهائي يلعب في النهائي لتحديد الفائز بهذا الكأس.

وسيتم اللعب وفقًا لقواعد احترازية جديدة لحماية المشاركين في اللعب والإدارة والوقاية من فيروس كورونا، وأما عن الفرق المشاركة في كأس الملك السعودي فهي:

فريق الاتحاد. فريق الهلال. فريق الفتح. فريق العين. فريق أبها. فريق أهلي جدة. فريق النصر. فريق الرائد. فريق الباطن. فريق الوحدة. فريق ضمك. فريق الشباب. فريق القادسية. فريق الاتفاق. فريق الفيصلي. فريق التعاون.

ميعاد نهائي كأس الملك السعودي لعام 2021

تبدأ اليوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر مارس أول جولة في الدور الثامن من بطولة كأس الملك السعودي، حيث يشارك فريق الفيصلي مع فريق الباطن، وفريق القادسية مع فريق التعاون، ويتم استكمال تلك المباريات يوم غد الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر مارس ويلعب فريق العين مع فريق النصر وفريق اتحاد جدة مع فريق العين، وبعد ذلك يتم تأهيل الفرق الناجحة للدور التالي نصف نهائي بطولة كأس الملك السعودي ومن يفوز في ذلك الدور يتم تأهيله للدور النهائي في البطولة، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لمباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ميعاد نهائي كأس الملك السعودية بعد الانتهاء من المباراة غدًا.