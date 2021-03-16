عودة فتح باب تصاريح إفطار صائم في مكة من جديد

فتح باب تصاريح إفطار صائم في مكة، العام الماضي ومع انتشار فيروس كورونا العالمي الذي قام بالتأثير على الكثير من نشاطات الحياة وإن لم يكن جميع النشاطات في العالم أجمع وفي العالم العربي وخاصةً في السعودية، حيث كان هناك الكثير من الأنشطة المعلقة في السعودية وها هي تعود مرة أخرى هذا العام بعد التعرف على الطريقة المناسبة للتعامل مع فيروس كورونا والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة، حيث تعلن إمارة مكة المكرمة عن العودة مرة أخرى لاستقبال تصاريح إفطار صائم بعد التوقف العام الماضي.

عودة تصاريح إفطار صائم في مكة

توقفت العام الماضي السلال الغذائية ورحلات السفر الرمضانية في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة بسبب فيروس كورونا، ولكن ها هي لجنة السقاية والرفادة تعلن عن عودة فتح باب تصاريح إفطار صائم مرة أخرى لشهر رمضان هذا العام، مما يبشر أن الحياة ستعود بشكل طبيعي ولكن تدريجيًا.

استقبال طلبات تصاريح إفطار صائم في مكة

توضح لجنة السقاية والرفادة في مكة المكرمة أنه يمكن للراغبين في تقديم تصاريح إفطار صائم في مكة المكرمة في الحرم المكي الشريف لشهر رمضان المبارك لهذا العام 2021/1442،تقديم طلب الكتروني.

حيث قامت اللجنة بتحديد مجموعة المنتجات المسموح بها والتي عليها احتياج وإقبال أكبر، بما في ذلك السلال الغذائية والوجبات الجافة الموزعة بداخل أسوار الحرم المكي والوجبات الساخنة الموزعة في الأحياء والمنافذ المختلفة، حتى يتم توزيعها على الأشخاص والأسر المحتاجين في شهر رمضان المبارك والالتزام بإفطارهم.