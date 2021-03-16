بلينكن: سنعمل مع الحلفاء على نزع سلاح كوريا الشمالية النووى

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحاته خلال اجتماع ثنائى مع نظيره اليابانى توشيميتسو موتيجى فى طوكيو، قال بلينكن إن زيارته تهدف إلى إعادة تأكيد التحالف بين الولايات المتحدة واليابان.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، أن القيم الديمقراطية تواجه تهديدًا فى أماكن مثل ميانمار والصين.
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