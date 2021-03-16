الاتحاد الأوروبى: الحكومة الليبية الجديدة تواجه تحديات كبيرة

جدة - نرمين السيد - وقال ساباديل: "تواجه الحكومة الليبية الجديدة تحديات كبيرة.. حيث يرنو الليبيون إلى التغيير، وهم يستحقونه.. لقد استمعنا إلى رسائل قوية حول المصالحة والوحدة".
وأضاف ساباديل "أن الاتحاد الأوروبى على استعداد للعمل مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وفريقه من أجل مستقبل سلمى ومزدهر لجميع الليبيين".
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