17 دولة تقرر تعليق استخدام لقاح استرازينيكا ضد كورونا احترازيًا

جدة - نرمين السيد - أعلنت 17 دولة تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، فى إجراء احترازى بسبب المخاوف من تسببه فى جلطات دموية وآثار جانبية محتملة، وذلك على الرغم من تأكيد الشركة المصنعة ومنظمة الصحة العالمية على عدم وجود مخاطر مباشرة لاستخدامه.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، كانت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا آخر الدول التى أعلنت تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا، أمس الإثنين، بينما أوصت منظمة الصحة العالمية بمواصلة استخدام اللقاح فى التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تديروس أدهانوم جيبرييسوس، أن المجموعة الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية حول التلقيح "على تواصل وثيق مع الوكالة الأوروبية للأدوية، وسنعقد اجتماعًا يوم غد".

وكانت الدنمارك أول بلد أعلنت تعليق استخدام أسترازينيكا فى 11 مارس، بسبب مخاوف من تسببه فى جلطات دموية لدى مطعمين به. كما حذت أيسلندا والنرويج حذوها فى اليوم ذاته.

وتوفى أحد أفراد طواقم الرعاية الصحية فى النرويج بنزيف دماغي، أمس الإثنين، أُصيب به بعد جرعة من لقاح أسترازينيكا، رغم غياب رابط مباشر بين الواقعتين، وفق السلطات الصحية، فى ثانى حالة من نوعها تسجّلها النرويج فى غضون أيام.

كما علقت بلغاريا استخدام اللقاح منذ 12 مارس، وفتحت تحقيقاً فى وفاة امرأة حصلت على اللقاح منذ أسبوع، حيث أشار التحقيق المبدئى إلى وفاتها بسكتة قلبية.

وأجلت تايلاند بشكل مفاجئ طرحها اللقاح في نفس اليوم، ومثلها فعلت الكونغو الديمقراطية التى أشارت إلى "اجراءات احترازية"، تلتها هولندا، وأيرلندا، وإندونيسيا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وسلوفينيا، وإسبانيا.

وقررت أربع دول أوروبية أخرى هي أستونيا، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، وليتوانيا أيضاً تعليق هذه اللقاحات من هذه الشحنة، التى أرسلت إلى 17 دولة أوروبية وتتكون من مليون جرعة.