كورونا يواصل تفشيه فى روسيا.. والإصابات تتخطى 4 ملايين

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9.393 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع عدد الإصابات إلى أربعة ملايين و409.438 منذ بدء الجائحة.





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