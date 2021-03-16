مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في هجوم على حافلة جامعية بأفغانستان

قالت مصادر أفغانية، اليوم الثلاثاء، إن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرون في هجوم على حافلة جامعية تقل محاضرين وطلبة من جامعة بغلان شمالي البلاد.
ونقل موقع "طلوع نيوز" عن المصادر القول، إن القتيلين هما السائق وأحد الطلاب، وكشفت المصادر أن الحافلة كان تقل نحو 25 من المحاضرين والطلبة.
واتهمت شرطة الإقليم حركة "طالبان" بالمسؤولية عن الهجوم، إلا أنه لم يصدر عن الحركة أي تصريح حتى الآن.
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