قالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا.
وأضافت أن التحاليل الأولية لم توضح إن كانت هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها.
وأشارت الوزارة إلى إن السلالة الجديدة اكتشفت في بؤرة تفش في مركز طبي بمدينة لانيون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.