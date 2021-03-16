روسيا تسجل 9393 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 9393 إصابة جديدة بكوفيد-19، بينها 1533 حالة في العاصمة موسكو، مما رفع عدد الإصابات هناك إلى أربعة ملايين و409438 منذ بدء الجائحة.
وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 443 شخصا توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 92937.
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 120 مليونا أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و782765.
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