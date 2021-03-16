مدرستي رابط الدخول madrasati sa edu منصة مدرستي الحضور والواجبات عبر منصتي 1442

وفرت وزارة التعليم رابط منصة مدرستي التعليمية الإلكتروني عبر madrasati sa edu، وأكد الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم أن العملية التعليمية مستمر عن بعد كما أمر خادم الحرمين الشريفين حرصاً علي حياة الطلاب وأبناء المملكة، وتستمر المنصة في التطوير من أجل الاستعداد للاختبارات النهائية بالتعاون مع نظام نور طبق آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية، ونرفق لكم الآن منصتي المنصة منصة مدرستي التعليمي للحضور والواجبات.
تستمر العملية التعليمية خلال الأسبوع التاسع من خلال المنصة منصتي التعليمية، ويمكنكم الحصول علي الحصص الخاصة بكم والدروس من خلال قنوات عين التعليمية التي نوفر لكم التردد الخاص بها وجدول المواعيد لليوم وبقية أيام الأسبوع، ويستعد الطلاب لدخول الاختبار النهائي الذي لم يتبقى عليه سوى أسابيع قليلة للغاية، والآن نترككم مع كيفية الحضور وحل الواجبات وتسليمها وفق الخطوات.
يمكنكم تسجيل الدخول عبر المنصة من خلال الخطوات التالية، من أجل حضور حصص اليوم عبر المنصة الإلكترونية:
- يجب تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا الإلكترونية.
- يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.
- يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.
- يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.
- المنصة madrasati واجبات منصتي.
وفرت وزارة التعليم رابط من أجل الدخول للحصص، كما وفرت المنصة طريقة لحل الواجبات عن طريق الخطوات الآتية:
- دخول المعلم والطالب إلى المنصة التعليمية رابط رسمي.
- يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.
- يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.
- يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.
- يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.
- يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب.
طبقاً لجدول الحصص السابق، وفرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع التاسع للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في نقل حي من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم من أجل الطلاب حيث يمكنهم التسجيل وحضور الحصص في المواعيد المذكورة عبر منصة مدرستي التعليمية.
- العدل إتاحة الوكالة الأولى عبر ناجز najiz.sa وإلغاء شرط إصداره من كتابات العدل
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وفرت وزارة التعليم رابط منصة مدرستي التعليمية الإلكتروني عبر madrasati sa edu، وأكد الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم أن العملية التعليمية مستمر عن بعد كما أمر خادم الحرمين الشريفين حرصاً علي حياة الطلاب وأبناء المملكة، وتستمر المنصة في التطوير من أجل الاستعداد للاختبارات النهائية بالتعاون مع نظام نور طبق آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية، ونرفق لكم الآن منصتي المنصة منصة مدرستي التعليمي للحضور والواجبات.
تستمر العملية التعليمية خلال الأسبوع التاسع من خلال المنصة منصتي التعليمية، ويمكنكم الحصول علي الحصص الخاصة بكم والدروس من خلال قنوات عين التعليمية التي نوفر لكم التردد الخاص بها وجدول المواعيد لليوم وبقية أيام الأسبوع، ويستعد الطلاب لدخول الاختبار النهائي الذي لم يتبقى عليه سوى أسابيع قليلة للغاية، والآن نترككم مع كيفية الحضور وحل الواجبات وتسليمها وفق الخطوات.
يمكنكم تسجيل الدخول عبر المنصة من خلال الخطوات التالية، من أجل حضور حصص اليوم عبر المنصة الإلكترونية:
- يجب تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا الإلكترونية.
- يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.
- يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.
- يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.
- المنصة madrasati واجبات منصتي.
وفرت وزارة التعليم رابط من أجل الدخول للحصص، كما وفرت المنصة طريقة لحل الواجبات عن طريق الخطوات الآتية:
- دخول المعلم والطالب إلى المنصة التعليمية رابط رسمي.
- يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.
- يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.
- يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.
- يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.
- يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب.
طبقاً لجدول الحصص السابق، وفرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع التاسع للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في نقل حي من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم من أجل الطلاب حيث يمكنهم التسجيل وحضور الحصص في المواعيد المذكورة عبر منصة مدرستي التعليمية.
- العدل إتاحة الوكالة الأولى عبر ناجز najiz.sa وإلغاء شرط إصداره من كتابات العدل
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