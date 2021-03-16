تعليمات جديدة إلي وزارة الموارد البشرية بشأن موعد صرف المساعدة المقطوعة مطالبة بتحديث البيانات

موعد صرف المساعدة المقطوعة، من أهم وأشهر كلمات البحث من قبل ملايين الأسر المنخفضة الدخل في المملكة العربية السعودية، الذين ينتظرون المكرمة الملكية من الملك سلمان في القريب العاجل، بعد أن ذادت أعباء الحياة عليهم بسبب وباء كوفيد 19 والصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السعودية طبقاً لرؤية المملكة 2030، فقد تردد أنباء حول إلغاء المقطوعة وتخفيض القيمة المقررة لها بحسب عدد أفراد الأسرة ومتوسط دخولهم، ولكن وزارة الموارد البشرية نفت كل هذه الأنباء ودعت المستحقين إلي أخذ المعلومات من موقع الوزارة الرسمي، فقط وعدم الالتفات إلي ما يكتب على المواقع.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

أعلنت وزارة الموارد البشرية أكثر من مرة أنه لم يحدث تغير جوهري في جدول مقطوعة الضمان الاجتماعي، وفق ألية الصرف الجديدة مؤكده أن الحد الأدنى للمساعدة هو 10400 ريال سعودي، والحد الأقصى هو 30000 ريال سعودي وأكدت أن معيار الصرف يعتمد على دخل رب الأسرة وعدد أفرادها، وسوف يراعى عند إعداد الكشوف لنهائية الأسر التي لم تحصل على المساعدة منذ فترة كبيرة.

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. الدخول على خدمة المساعدة المقطوعة من الصفحة الرئيسية.

تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة من رقم الهوية وكافة البيانات.

الضغط على استعلام سوف تظهر لك كل التفاصيل المتعلقة بمقطوعة الضمان الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف المقطوعةتحديث بيانات المستفيدين من أجل صرف المساعدة

يجب على المستحقين للمساعدة المقطوعة الحرص على تحديث بياناتهم، لأنها شرط رئيسي من شروط المساعدة وتهدف الوزارة من التحديث الخاصة بالبيانات إلي رفع مستوى جودة الخدمات التي تقدم للمستفيد، والعمل على تسهيل التواصل المباشر بين الوزارة والمستحقين للمساعدة والتيسير عليهم، من خلال تحويل المبالغ مباشراً إلي حساباتهم البنكية مباشراً.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم بصفة دائمة داخل المملكة. أن يكون المستفيد من أصحاب الدخول المنخفضة أقل من 3000 ريال. إذا كان المستفيد رب أسرة يجب أن لا يزيد دخله عن 8000 ريال سعودي. تصرف المقطوعة لأصحاب العجز الكلي أو الجزئي والسيدات أمهات الأطفال الأيتام والسيدات الأرامل.

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شروط استحقاق صرف المساعدة المقطوعة