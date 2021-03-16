موعد مباراة النصر والعين اليوم والقنوات الناقلة ksa sports في كأس خادم الحرمين الشريفين

تختتم مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021 بإقامة مباريات قوية تبدأ بانطلاق موعد مباراة النصر والعين اليوم في السابعة إلا ثلث مساءا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مرسول بارك معقل العالمي الساعي لتحقيق الفوز، والتأهل للدور نصف النهائي الذي نجح كلا من التعاون، والفيصلي في بلوغه بالأمس عقب تغلبهم على كلا من القادسية، والباطن على الترتيب، كما ستشهد البطولة مباراة أخرى قوية في ختام مباريات دور الثمانية حين يقام موعد مباراة الاتحاد والفتح على ملعب الجوهرة المشعة.

النصر يستضيف العين السعودي في مباراة قوية يأمل فيها رفاق حمد الله في تحقيق الفوز لبلوغ الدور قبل النهائي في البطولة التي حقق الفريق لقبها ست مرات، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب الموسم الماضي ببلوغه المباراة النهائية قبل خسارته أمام الهلال بهدفين مقابل هدف وحيد ليكتفي بالوصافة، ويأمل العالمي في مواصلة مشواره الناجح في البطولة هذا الموسم، بعدما التقى مع فريق الرائد في أولى مبارياتها بها في دور الستة عشر، وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين دون رد عن طريق أيمن سالم، وسامي النجعي ليتمكن من بلوغ ربع النهائي بنجاح.

النصر يأمل في تخطي العين بتكرار تفوقه أمامه كما كان الحال في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية عشر على مرسول بارك، وانتهت بفوز العالمي بثلاثية دون رد سجلها كلا من خالد الغنام، مارتينيز، وسامي النجعي، ولكن مهمة العالمي ضد العين لن تكون سهلة بالمرة أمام فريق تمكن من بلوغ الدور ربع النهائي بعدما تخطى فريق الأهلي في دور الستة عشر بانتصاره بهدفين دون رد، سجلهما كلا من دوس سانتوس، وبراداريتش، ويأمل العين في تحقيق فوز يكون دافع قوي له في الفترة القادمة في ظل نتائجه السيئة حاليا في الدوري السعودي التي أدت لتواجده في ذيل جدول الترتيب ليكون مهددا بشكل كبير للهبوط من البطولة بعد موسم وحيد قضاها بها.

5:40 توقيت مصر، وفلسطين.

4:40 توقيت المغرب، والجزائر.

7:40 توقيت مكة المكرمة، والعراق.

8:40 توقيت الإمارات، وعمان.

عبر تردد الرياضية السعودية ksa sports 1 HD.

تعليق: مشاري القرني.

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