منصة مدرستي التعليمية رابط تسجيل دخول منصتي madrasati الفصل الثاني 1442

منصة مدرستي التعليمية تستقبل طلابها في كافة المراحل الدراسية بالأسبوع التاسع للفصل الدراسي الثاني 1442 هـ، ونستكمل العملية التعليمية عن بعد التي جاءت ضمن قرارات وزارة التعليم السعودية، وأكد الطلاب وأولياء الأمور أن المنصة تقدم لهم الكثير من الخدمات المفيدة وتوفر عليهم الكثير من الجهد والوقت، وسيمكنكم الآن تسجيل الدخول للحضور من أجل الحصص والواجبات عبر madrasati sa edu رابط منصتي الإلكتروني.

وفرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع التاسع للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في نقل حي من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم من أجل الطلاب حيث يمكنهم التسجيل وحضور الحصص في المواعيد المذكورة عبر منصتي التعليمية.

أستطعنا من خلال الجداول السابقة التعرف علي حصص الأسبوع التاسع، وسنرفق لكم الآن الرابط الخاص بالمنصة من أجل الدخول.

رابط منصتي madrasati حضور

استجاب الكثير من طلاب وطالبات المراحل المختلفة، ابتدائية، ومتوسطة، وثانوية، ويستمرون في دخول المنصة الإلكترونية للحضور، وذلك يمكنكم تطبيقه عن طريق الخطوات الآتية:

يجب تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

المنصة madrasati واجبات منصتي.

واجبات منصة مدرستي التعليمية

عملت وزارة التعليم السعودية علي تقيم أداء الطلاب، وذلك يتم عن طريق الواجبات الأسبوعية، ويمكنكم العمل عليها وفق الخطوات الآتية:

دخول المعلم والطالب إلى المنصة التعليمية رابط رسمي.

يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.

يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.

يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.

يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.

يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب.

أعلن وزير التعليم السعودي، أنه بداية من الفصل القادم سيكون العام الدراسي ثلاثة فصول، وسيكون لدي منصتي نصيب في تطوير آلية الدراسة، والعمل علي تحسين خدمات تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية.