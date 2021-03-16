مأساة داخل حفرة.. توفي زوجها وظلت بجواره 9 ساعات

ظلت امرأة بريطانية فاقدة الوعي لمدة 9 ساعات بجوار زوجها المتوفى، بعد أن سقطا معا في حفرة بالقرب من منزلهما في إسبانيا.
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن الحادثة وقعت في كوستا ديل سول، جنوبي إسبانيا، وذلك في حدود الساعة التاسعة مساء من السادس من مارس الجاري.
وأوضح المصدر أن الزوجين سقطا في حفرة عمقها نحو مترين، بعدما استخدما طريقا مختصرا للوصول إلى منزلهما، مضيفا أن فيضانا حدث منذ 15 عاما، كان السبب وراء ظهور الحفرة، التي لم تتمكن السلطات المحلية من إغلاقها منذ ذلك الوقت.
وتوفي الزوج، البالغ من العمر 74 عاما، بعد أن اصطدم رأسه بحجر في الحفرة، أما الزوجة فظلت فاقدة للوعي إلى غاية السادسة من صباح اليوم التالي، لتتمكن بعد ذلك من طلب النجدة.
هذا ولم يتم الكشف عن اسم الزوجين اللذين كانا في وسط "المأساة"، حسب وصف المصدر.
وفي أعقاب الحادث، جرى وضع حواجز حول الحفرة، إلى حين إغلاقها بصفة نهائية.
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