مصرع 4 عمال فى انفجار منجم فحم بـ باكستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الباكستانية، مصرع 4 من العمال إثر انفجار لغاز الميثان فى أحد مناجم الفحم فى منطقة "تور غار" بمقاطعة "هارانى" فى إقليم "بلوشستان".





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