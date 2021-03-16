اتفاق أمريكى – تركى لإخراج المرتزقة السوريين من ليبيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت المصادر، وفقا لموقع "سكاى نيوز"، أن مباحثات كبرى جرت على مستوى السفراء التركى والأمريكى فى ليبيا بشأن ضرورة إخراج المرتزقة، وأنه جرى الاتفاق على أن يتم ذلك خلال أسبوعين.

وأوضحت المصادر، أن هناك مسؤولين ليبيين اطلعوا على بنود الاتفاق وعلى علم به، مشيرة إلى أن طائرات من الخطوط الإفريقية وطائرات تركية ستنقل المرتزقة من مطار معيتيقة الدولى إلى تركيا ثم إلى سوريا.

وأكدت المصادر، أنه فور ورود أنباء عن الاتفاق استنفرت معسكرات المرتزقة تمهيدًا للإخلاء.

وكانت تركيا قد أرسلت طائرات مُسيّرة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكرى موقع مع حكومة الوفاق، كما أرسلت مرتزقة سوريين، بحسب خبراء الأمم المتحدة.