أمريكا واليابان تنتقدان من الصين: سلوكها يزعزع الاستقرار

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال المسؤولون فى بيان مشترك، إن "الولايات المتحدة واليابان اعتبرتا أن سلوك الصين عندما يتعارض مع النظام الدولى القائم، يمثل تحديات سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية".
وأضاف البيان، أن "الوزراء ملتزمون بمقاومة الإكراه والسلوك المزعزع للاستقرار ضد البلدان الأخرى فى المنطقة".
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