أمريكا واليابان تنتقدان من الصين: سلوكها يزعزع الاستقرار

جدة - نرمين السيد - وجه وزراء الخارجية والدفاع فى الولايات المتحدة واليابان انتقادات واسعة للصين، اليوم الثلاثاء، قائلين إنهم جددوا التزامهم بمعارضة "سلوكها المزعزع للاستقرار" خلال محادثاتهم فى طوكيو.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال المسؤولون فى بيان مشترك، إن "الولايات المتحدة واليابان اعتبرتا أن سلوك الصين عندما يتعارض مع النظام الدولى القائم، يمثل تحديات سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية".

وأضاف البيان، أن "الوزراء ملتزمون بمقاومة الإكراه والسلوك المزعزع للاستقرار ضد البلدان الأخرى فى المنطقة".