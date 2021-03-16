المرصد: انفجار صهريج للجيش التركى وإصابة جنديين فى إدلب

جدة - نرمين السيد - وأشار المرصد السورى إلى أن عبوة ناسفة انفجرت فى سيارة نقل مياه للقوات التركية على الطريق الواصل بين مدينتى إدلب وسرمين فى منطقة الصناعة، مما أدى إلى احتراق الصهريج التركى بشكل كامل.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، قد رصد أمس الأول، انفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور رتل عسكرى تابع للقوات التركى فى شارع الكورنيش بالمدينة.

وبحسب المرصد، تبنى تنظيم يطلق على نفسه "سرية أنصار أبى بكر الصديق" التفجير، قائلاً: "استهدف رتل عسكرى لجيش الناتو التركى على الكورنيش الجنوبى الشرقى لمدينة إدلب بعبوة ناسفة، ثأرًا لقتلهم الطفل أحمد ياسر العبد قرب الحدود فى قرية المدلوسة بريف سلقين الغربى".

وقالت مصادر أخرى، إن "القوات التركية هى من قامت بتفجير العبوة بعد اكتشافها".