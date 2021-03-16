جروسى: لا يمكن الاتفاق مع إيران بدون حضور مفتشى وكالة الطاقة

جدة - نرمين السيد - وقال روفائيل جروسى، المدير العام لوكالة الطاقة الدولية، إن "حضورنا فى إيران هو الوجود الدولى الوحيد لمراقبة البرنامج النووى"، مضيفا أنه لا يمكن الاتفاق مع إيران بدون حضور مفتشى الوكالة.

وكانت إيران رفضت، اقتراحًا أوروبيًا لعقد اجتماع بمشاركة الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء الاتفاق النووى، معتبرة أن الوقت "غير مناسب" فى ظل تأخر إدارة الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن فى رفع العقوبات.