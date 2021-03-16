أوروبا تسجل أكثر من 900 ألف وفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وحسب الوكالة الفرنسية، تواجه بعض المناطق فى الدولة الواقعة بجنوب أوروبا، قيودًا صارمة مثل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وإغلاق المدارس. وتعد روما وميلانو من بين أكبر المدن فى البلاد التى تأثرت بالقواعد الجديدة، والتى ستطبق على ثلاثة أرباع السكان. وفى ألمانيا، أقر رئيس وكالة الأمراض المعدية، بأن البلاد "فى قبضة موجة ثالثة من كوفيد-19". فيما ناشد مدير المستشفيات العامة فى باريس، مارتن هيرش، الحكومة الفرنسية، وضع استراتيجية لإنهاء الضغط فى أقسام الطوارئ.

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