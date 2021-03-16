خطوات استخراج نتائج الطلاب نظام نور ١٤٤٢ برقم الهوية فقط noorresults

ننشر خطوات استخراج نتائج الطلاب من نظام نور لنتائج الطلاب المركزي ١٤٤٢ noorresults لحين تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق من جانب وزارة التعليم عام لاستخراج شهادات الطلاب بالسجل المدني وبدون رقم سري، حيث ينتظر المستفيدين من خدمات نظام نور للنتائج التعليمية تفعيل وإطلاق رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط لما يتميز به من سهولة في استخراج النتائج للطلاب بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1442، وبعد الانتهاء من رصد الدرجات صحيحاً وتدقيق البيانات ومراجعتها في نظام نور للنتائج، فيتم طباعة المسودات ومراجعتها ثم حفظها في إدارة المدرسة بعد ختمها والتوقيع عليها من قبل قائد المدرسة، ثم يتم إغلاق رصد الدرجات في نظام نور 1442، ثم استخراج كشوف الطلاب المُكملين، ثم إعطاء الطالب إشعاراً بمواد الإكمال وموعد الاختبار الخاص بالدور الثاني، ثم إعلان نتائج الطلاب وتسليم كشوف الدرجات.

خطوات استخراج نتائج الطلاب من نظام نور

تم الإعلان من جانب المدارس التي أنهت الإجراءات الخاصة برصد الدرجات والتأكد من مطابقتها للدرجات الموجودة على منصة مدرستي، ومن ثم رفعها على نظام نور لنتائج الطلاب عن اعتمادها لنتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول بالمرحلة الابتدائية التي أنهت اختباراتها يوم الخميس الماضي بتاريخ التاسع من شهر جمادي الأولى الموافق لتاريخ الرابع والعشرون من شهر ديسمبر الجاري.

ويتم البحث حالياً عن رابط نظام نور بالهوية فقط الذي الذي تم تفعيله من جانب وزارة التعليم عام، وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم عن رفع نتائج الطلاب في نظام نور للنتائج الذي يتم الدخول إليه من خلال تعبئة بيانات ولي الأمر الشخصية وهي اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق، ويمكنكم الحصول على الرابط الرسمي من خلال التالي:

نظام نور بالهوية فقط (noorresults) مُعطل حالياً وسيتم التحويل مباشرة إلى موقع نظام نور الرئيسي باسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق.

طريقة استخراج إشعارات فترات من نظام نور

يتيح نظام نور أمام أولياء الأمور خاصية أو إمكانية استعراض إشعار فترات أعمال السنة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ والإطلاع على نتائج الطلاب من خلال القيام بعددٍ من الخطوات تتمثل في التالي:

الدخول إلى مستخدم نظام نور لولي الأمر عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.

من القائمة الرئيسية أنقر على أيقونة التقارير.

النقر على خيار إشعارا فترات.

النقر على خيار إشعار فترات أعمال السنة.

اختيار الفصل الدراسي الثاني والفترة الثالثة ثم النقر على “بحث”.

ومن المقرر وفق الخطة الزمنية لمتابعة أعمال الاختبارات وإخراج النتائج في نظام نور 1442 أن يتم اكتمال إدخال كافة معايير التقويم “الفترة الثالثة” للصفين الأول والثاني الابتدائي وبدء تسليم الإشعارات اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 27 رجب 1442هـ، واكتمال إدخال درجات أعمال السنة للمواد التحريرية ومواد التقويم المستمر الفترة الأولى للمرحلتين المتوسطة والابتدائية (من الصف الثالث وحتى السادس)، وبدء تسليم الإشعارات اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 27 رجب 1442هـ.

كيف أطلع نتيجة طالب في نظام نور

يمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب والطالبات بمراحل التعليم عام الثلاث من خلال التالي:

المرحلة الابتدائية > دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول >ابحث.

> دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول >ابحث. المرحلة المتوسطة > دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث.

> دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث. المرحلة الثانوية > دخول برنامج نور > التقارير > تقارير أخرى > الإشعار الفصلي والإشعار الأكاديمي.

طريقة استخراج شهادات الطلاب من نظام نور

نظراً لإتاحة نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق فقط، فهو الموقع التعليمي المتاح اليوم لاستخراج الشهادات منه، فقد قمنا بشرح خطوات استخراج شهادات الطلاب من نظام نور المركزي بطريقة يسيرة، كل ما تحتاج إليه فقط هو بياناتك الشخصية الخاصة بدخول النظام التعليمي.

وفي حال عدم توافر بيانات ولي الأمر الصحيحة لديه، فعليه الدخول إلى نظام نور واتباع الخطوات الخاصة بإعادة ضبط كلمة السر واسم المستخدم من جديد، وذلك بخطوات يسيرة تبدأ بالنقر على أيقونة “هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم؟، يمكنكم التعرف على باقي الخطوات من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب

يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية استخراج نتائج أبنائه أو بناته عن طريق الدخول إلى نظام نور المركزي لحين تفعيل موقع نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق، وتعبئة بيانات المستخدم بشكل صحيح ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ومن يرغب في التعرف على خطوات استخراج الشهادات في نظام نور 1442، يمكنه ذلك من خلال مشاهدة الفيديو التوضيحي أو اتباع الخطوات التالية:

دخول نظام نور للنتائج عن طريق اتباع الرابط الرسمي التالي ( noor.moe.gov.sa ).

). تعبئة بيانات المُستعلم (اسم المستخدم – كلمة السر – رمز التحقق).

النقر على “تسجيل الدخول” إلى نظام نور.

من الصفحة الرئيسية التي تعرض بيانات كافة الأبناء، قم باختيار الطالب المراد عرض الشهادة الخاصة به.

النقر على “إشعار بنتيجة طالب”.

اختيار الفصل الدراسي الأول.

النقر على “ابحث”، وسيتم عرض الشهادة مباشرةً في حال اعتمادها من جانب المدرسة.

خطوات استخراج النتائج نظام نور لولي الأمر

هناك طريقة أخرى لاستخراج شهادة طالب من نظام نور المركزي من حساب نظام نور ولي الأمر الخاص بالمستفيد، حيث يتم الاستعلام عن نتيجة طالب من خلال النقر على أيقونة التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي > ابحث.

طريقة استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي

تتيح منصة مدرستي إشعارات الفترة الأولى للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام، كما يمكن استخراج نتائج الطلاب المعتمدة من قبل المدرسة والمتاحة عبر المنصة التعليمية عن طريق اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة التي يمكن التعرف عليها من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

تقديرات درجات الطلاب في نظام نور

يمكنكم التعرف على التقديرات الخاصة بدرجات الطلاب والطالبات في نظام نور من خلال الجدول التالي:

ممتاز من 45 إلى 50 جيد جداً من 40 إلى 44.75 جيد من 32.50 إلى 39.75 مقبول من 25 إلى 32.25 ضعيف 24.75 فأقل

تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور

أصدرت وزارة التعليم عام التعميم الخاص بتنظيم التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد بتاريخ 21 محرم 1443هـ الموافق لتاريخ 29 أغسطس لعام 2021م، وقد تم الإيضاح من جانب بالتعميم الصادر عنها الأمور التالية:

فترات أو مواعيد التسجيل بالصف الأول الابتدائي في نظام نور لولي الأمر.

شروط قبول الطلاب والطالبات وأعمارهم.

تنبيهات عامة.

رابط التسجيل المتاح لولي الأمر وقائد المدرسة وفق الصلاحيات الممنوحة له.

كما أكدت على ضرورة إبلاغ التعميم الصادر عنها لكافة مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والمدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية.

نظام نور بالهوية فقط

يجب العلم أنه لم يتم إطلاق الرابط الرسمي لدخول نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق، أو رابط نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري حتى اليوم الاثنين بتاريخ 13 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 28 ديسمبر 2020م من جانب وزارة التعليم عام.

ولم يتم التصريح بموعد تفعيل رابط نظام نور بالهوية لولي الأمر الرسمي، لذلك يجب على أولياء الأمور والطلاب الراغبين في استخراج نتائجهم الدخول إلى نظام نور لنتائج الطلاب والطالبات المتوفر حالياً في أي وقت ومن أي مكان من جانب الوزارة، ومن ثم اتباع الخطوات اليسيرة لاستخراج النتائج الموضحة عبر موقع ثقفني.

تحديث: تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة التعليم عام مع نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 31 ديسمبر 2020م الموافق لتاريخ 16 جمادي الأولى 1442هـ عن تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو رابط نظام نور برقم السجل فقط وبدون رقم سري لاستخراج الشهادات برقم الهوية فقط ورمز التحقق.

بدء تسجيل الطلاب السعوديين في نظام نور 1442

وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التعليم عام لتسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ، فقد بدأ موقع نظام نور المركزي في استقبال طلبات التسجيل للطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي لا يتم بها إجراء مفاضلة اعتباراً من تاريخ 14 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 26 فبراير 2021م.

نظام نور تعديل الأداء الوظيفي

تم الإعلان عن إضافة أيقونة تعديل الأداء السابق في مستخدم قائد المدرسة، حيث يستطيع قائد المدرسة في الوقت الحالي العمل على التعديل على الأداء السابق لمعلم أو معلمة في حال لم يتم الاعتماد من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى حساب قائد المدرسة في نظام نور.

النقر على شؤون المعلمين ثم المعلمين، ثم النقر على بحث.

تحديد اسم المعلم.

النقر على اسم المستخدم ثم تقييم الأداء السابق.

تظهر صفحة أداء العام السابق، قم بإدخال أداء العام السابق، ثم كتابة الأداء السابق من ثم حفظ.

ستظهر رسالة تمت عملية الحفظ بنجاح، ويجب العلم أنه في حال تم اعتماد الأداء الوظيفي للمعلم أو المعلمة، فلا يمكن التعديل عليه وتظهر رسالة “لا يمكن التعديل على الأداء الوظيفي للعام السابق لأن تم اعتماده.