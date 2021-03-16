رابط منصة مدرستي لحضور الطلاب الفصل الدراسي الثاني madrasati office 365

سجل دخولك على رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد لحضور الفصل الدراسي الثاني الآن من خلال موقعنا لبدء حضور الحصص الافتراضية للفصل الدراسي الثاني حيث تعد منصة مدرستي هي المنصة المسئولة عن العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية في هذه الآونة، ويجب على جميع طلاب الصفوف التعليمية البدء في تسجيل دخولهم للتواصل مع معلميهم للشرح ورفع الواجبات.

رابط منصة مدرستي لحضور الطلاب

تعد منصة من مدرستي من أنجح الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لضبط عملية التعليم داخل المملكة أثناء مواجهة أزمة كورونا، المنصة التي طوال عام كامل استطاعت تقديم كل الدعم لطلاب السعودية من فيديوهات للشرح وأسئلة وأجوبة ومحتوي مرئي ومسموع قامت المنصة على إثره بحصد جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي لما تميزت به المنصة من حسن إدارة وتسجيل الدخول يكون من خلال رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد بعد إدخال البيانات الخاصة بالطالب للبدء في الحضور والمشاركة مع المعلمين في التواصل وتقديم الواجبات المطلوبة.

من خلال المنصة تم تقديم خدمات القنوات التي تعرض المنهج والتي تقوم مقام الفصول الدراسية.

تم رفع كافة الكتب الدراسية لجميع الصفوف الدراسية المختلفة.

دعم المنصة بأدوات الأوفيس 365.

تم عمل عدد كبير من المختبرات الافتراضية أيضاً.

بنك أسئلة قوي يحتوي على أكثر من 100 ألف سؤال بإجابتهم النموذجية.

تواصل كامل بين المعلمين والطلاب على مدار أيام الأسبوع بالكامل.

إمكانية تسجيل الحصص حتى يتمكن الطلاب من العودة إليها في أي وقت للاستماع للشرح مرة أخرى.

تمكين أولياء الأمور من متابعة أبنائهم عبر حساب منفصل خاص بولي الأمر.

تنظيم المنصة الجيد سهل الاستخدام على الطلاب وأتاح الوصول لكل معلومة بسهولة ويسر.

طريقة شحن شدات ببجي UC لربح 1600 شدة مجانا 2021

مميزات منصة مدرستي للتعليم عن بعد